Traum vom Bürgermeister: Jannik Kontalis zeigt Wahlplakat

Jannik Kontalis (29) hat einen Traum: Der Realitystar möchte der neue Oberbürgermeister von Mönchengladbach werden. Beim Wahlkampf nimmt er seine Instagram-Community hautnah mit. Nun teilt er den nächsten Meilenstein in seiner Story: Die Werbeplakate für seine Kandidatur hängen endlich. "Überall in der Stadt sind Plakate verteilt! Markiert mich gerne, wenn ihr mich dort seht", schreibt er zu einem Foto eines riesigen Wahlplakats in der nordrhein-westfälischen Großstadt. Das Plakat zeigt Jannik im Anzug und mit einem entschlossenen Blick. Daneben findet sich der Slogan: "Ich bin kein Politiker. Ich bin ein Mensch."

Der Prominent getrennt-Star scheint mit dem Ergebnis seiner Bemühungen sehr zufrieden zu sein – allein schon, weil er jetzt die letzten Zweifel bei seinen Fans auslöschen kann. Jannik erklärt: "Der eine oder andere hat bis vor Kurzem immer noch gedacht, es würde sich um einen Spaß handeln. Aber selbst die großen Plakate haben wir bereits im Juni bestellt." Er teasert an, dass der Wahlkampf für ihn wohl gerade erst angefangen hat – in der nächsten Woche dürfen sich seine Anhänger schon auf die nächste Überraschung freuen.

Bei seinen Fans scheint das Plakat gut anzukommen. Ein User lobt: "Meine Stimme hättest du allein schon mit diesem Slogan." Zuvor hatte er bereits durchblicken lassen, was seine Ziele als Oberbürgermeister sind. Er wirbt für ein "modernes Mönchengladbach": neue Grün- und Sportanlagen, Running Clubs und Sonderöffnungszeiten für Kioske am Sonntag. Mit einem weiteren Punkt sorgt er jedoch für Stirnrunzeln: "Selbstverständlich steht [...] die Senkung der Dönerpreise ganz oben auf meiner Liste." Ob sich der Ex von Yeliz Koc (31) damit einen Scherz erlaubt hat oder bald Ernst macht, lässt er offen.

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

Anzeige Anzeige

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis' Werbeplakat für seine Kandidatur

Anzeige Anzeige

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt" 2025

Wie findet ihr Janniks Slogan für die Kandidatur? Clever! Ich glaube, damit kommt er gut an. Na ja, ich finde den Spruch etwas platt... Ergebnis anzeigen