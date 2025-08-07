TV-Star Thommy Schmelz hat endlich Intensivstation verlassen

Thommy Schmelz, bekannt aus Goodbye Deutschland, hat nach mehreren Wochen im künstlichen Koma endlich die Intensivstation in einem Krankenhaus auf Mallorca verlassen. Der Reality-TV-Star kämpft mit den Nachwirkungen einer schweren Pilzinfektion der Lunge und Herzproblemen. Seine Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz hat sich jetzt emotional auf Instagram geäußert und berichtet von der aktuellen Lage. Sie zeigt sich zuversichtlich, auch wenn Thommy weiterhin künstlich über eine Sonde ernährt werden muss. Es sei jedoch ein erster positiver Fortschritt, dass er etwas Gelee zu sich genommen habe.

Kathrin schilderte auch, dass Thommy noch äußerst schwach sei und die meiste Zeit schlafe. Wenn er wach sei, wirke er oft noch verwirrt. Dennoch gibt es Lichtblicke: Medizinische Untersuchungen hätten gezeigt, dass sich die bedrohlichen Pilze in seiner Lunge nicht weiter ausgebreitet haben. Dies sei ein Anzeichen dafür, dass die Medikamente Wirkung zeigen könnten. Trotz der Schwierigkeiten schöpft die Familie Hoffnung, auch wenn der Genesungsweg noch lang und ungewiss bleibt.

Bereits vor einigen Wochen sorgte die Erkrankung von Thommy Schmelz für große Anteilnahme, als enge Freunde des TV-Stars seine Fans um Mithilfe baten. Die Infektion hatte seine Lunge stark angegriffen und eine Behandlung wurde zur großen Herausforderung. Die Sorgen um den Reality-TV-Star bewegten nicht nur sein enges Umfeld, sondern auch seine Anhänger weltweit. Kathrin selbst betonte in ihrem jüngsten Video, wie viel ihr die anhaltenden Genesungswünsche aus der Online-Community bedeuten. "Wir hoffen, dass die Fortschritte ein gutes Zeichen sind", sagte sie mit Tränen in den Augen. Trotz allem bleibt der Weg für Thommy weiterhin steinig, doch die Unterstützung scheint ungebrochen.

Thommy Schmelz, Reality-TV-Star

Thommy und Kathrin Schmelz im Krankenhaus

Kathrin und Thommy Schmelz, "Goodbye Deutschland"-Stars

