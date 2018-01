Ist der australische Urwald doch eine Nummer zu viel für sie? Heute Abend war es endlich wieder so weit: Zwölf deutsche Promis zogen nach langem Warten vom Luxushotel ins Dschungelcamp um. Doch statt Shuttle-Bus hieß es für Ex-Bachelor-Girl Kattia Vides (29), Schlagerstar Tina York (63) und Co. erst mal paddeln: Die Gruppe musste sich in einem Boot selber in Richtung Lager begeben. Besonders Eine kam schon da an ihre Grenzen: Musikerin Tina überkam bei der Ankunft die Erschöpfung – ist ihre Energie schon vor dem ersten Dschungeltag am Ende?