Der Dschungelcamp-Auftakt hat es in sich! Am Freitagabend hatte das lange Warten endlich ein Ende: Der australische Busch öffnete zum 12. Mal seine Ekel-Tore. Eine Grenzerfahrung, bei der wohl auch die beste Vorbereitung den diesjährigen “Promis” nichts nützt. Wer dachte, am ersten Abend Down Under gelte noch Schonprogramm für Natascha Ochsenknecht (53), Jenny Frankhauser (25) und Co., täuscht sich gewaltig. Promiflash präsentiert euch drei Highlights aus Folge eins, die garantiert in Erinnerung bleiben! Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.