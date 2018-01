Im Dschungelcamp ist eben doch nicht alles Friede, Freude, Kakerlakenkuchen. In der zwölften Runde von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" fliegen weitaus mehr als nur Tierfetzen. Tatjana Gsell muss sich von Moderatorin Sonja Zietlow (49) einen Knastwitz gefallen lassen – und teilt danach so richtig aus!

"16 Monate hast du im Knast gesessen – zu Unrecht. Vielleicht sitzt du hier 16 Tage lang – dann zu Recht“, lautet Sonjas gewagtes Wortspiel bei der Verkündung der Opfer für die zweite Dschungelprüfung. Der Schwenk auf ihre Vergangenheit passt Tatjana aber so gar nicht: "Diese Ansage finde ich scheiße. Was soll denn das? Was hat denn das hier mit dem Format zu tun“, ärgert sich die OP-Enthusiastin. "Man muss da doch auch mal mit abschließen. Immer wieder drauf auf die alte Scheiße", platzt sie fast vor Wut.