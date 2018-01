Sie hat es erwischt! Erst am 19. Januar startete das Dschungelcamp in die zwölfte Runde. Und woran denkt man im Zusammenhang mit dem Ekel-Lager natürlich als Erstes? Na klar – an die widerwertigen Challenges! Nachdem am Auftakt-Abend schon das gesamte Promi-Team dran glauben musst, geht es an Tag zwei nur für zwei Personen Richtung Ausnahmesituation: Matthias Mangiapane (34) und Jennifer Frankhauser (25) wurden vom Publikum in die erste vom Zuschauer bestimmte Dschungelprüfung beordert!