Die Jagd nach den Sternen ist seit Freitagabend wieder eröffnet! Da das Dschungelcamp zurzeit vollständig belegt ist, können die Kandidaten in den Prüfungen noch zwölf Sterne für zwölf Essensrationen erspielen. Für die zweite Herausforderung am Samstag wählte das Publikum Jenny Frankhauser (25) und Matthias Mangiapane (34) aus. Doch diese mussten ohne einen einzigen Stern in das Camp zurückkehren – zu Recht?