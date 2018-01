Während die US-amerikanischen Schnappschussjäger so gar nicht mit sich reden lassen und um jede scheinbar noch so banale Aufnahme kämpfen, sind ihre Kollegen in Down Under deutlich entspannter. Hugh hat zudem einen kleinen Trick auf Lager, um sich die lästigen Fotografen vom Hals zu halten – die er nach all den Jahren im Showbusiness übrigens sogar schon mit Namen kennt. "Ich frage sie, was sie brauchen, und ihr Anführer Shane sagt: 'Wir brauchen dich am Bondi, ohne Shirt.' Ich sage: 'Ok, morgen früh um acht Uhr.' Dann sind alle da, es ist peinlich, weil sie zu 30 Mann auftauchen, aber danach lassen sie mich komplett in Ruhe'", erklärte Hugh Moderatorin Ellen DeGeneres (59) in der The Ellen DeGeneres Show.