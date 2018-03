Schwiegertochter gesucht-Kult-Kandidat Ingo (27) ist als echter Strahlemann aus dem TV bekannt. Doch es gab auch sehr dunkle Kapitel in seinem Leben. Wegen eines angeborenen Gehfehlers musste sich der Junggeselle mehreren schmerzhaften Operationen unterziehen. "Da konnte er lange nicht in die Schule gehen und hat seinen Abschluss fast nicht geschafft", erzählte Papa Lutz im Interview mit Promiflash. Doch Ingo bewies jede Menge Kampfgeist und konnte am Ende doch ein Zeugnis in den Händen halten.



