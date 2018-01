Krank in den Dschungel? Zwölf Promis müssen sich im Dschungelcamp gerade wieder mit wilden Tieren, ekligen Krabbelviechern und so manchen krassen Dschungelprüfungen herumschlagen. Vor der Reise in den australischen Busch werden die Teilnehmer natürlich gründlich von Dschungelarzt Dr. Bob (67) untersucht. Ein Camper schneidet dabei besonders schlecht ab!