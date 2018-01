So schnell wendet sich das Blatt! Matthias Mangiapane (34) hatte sich nach Dschungelprüfung Nummer zwei mit Jenny Frankhauser (25) noch gebrüstet, mutig alle zehn Sterne gesammelt zu haben – da habe seine Begleitung nur alles versaut. Bei der dritten Urwald-Mutprobe sah das anders aus: Der Paradiesvogel musste erneut ran und sträubte sich vor der Herausforderung. Sein Partner Hubert Fella (50) versucht jetzt zu erklären, woran's gelegen hat.

Die Aufgabe: Matthias sollte in Unterwasserkammern auf Sternchen-Suche gehen. Doch keine Chance, der Kajal-Träger verweigerte die Teilnahme! Den Grund kennt Hubert: "Matthias hat totale Platzangst. Wenn etwas eng ist, schnauft er. Da pumpen dann sogar die Adern. Er konnte deswegen einfach nicht da unten rein", verteidigte er seinen Mann in "Die Stunde danach" auf RTL Plus. Der Reality-Star kann aber auch den Frust der Zuschauer verstehen: "Er hätte es vielleicht versuchen sollen!"