So kam es zum Sprung ins eiskalte Becken: Dschungelcamper Matthias Mangiapane (34) wurde mal wieder in eine Prüfung gewählt. "Du kommst in U-Haft – in Unterwasserhaft", erklärt Sonja Zietlow (49) ihm im TV. Der Paradiesvogel bekommt die Aufgabe, die begehrten Sterne in fünf verschiedenen Kammern zu sammeln. Die Krux an der Sache: Manche Becken sind mit Luft gefüllt, andere allerdings komplett geflutet. Der blanke Horror für den Kajal-Liebhaber: "Ich kann das nicht. Ich habe jetzt schon Beklemmungen, wegen dem Platz. Tut mir leid!" Er bricht die Prüfung ab und pfeift damit auf ein schmackhaftes Essen für seine Mitcamper.