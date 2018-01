Schon so manche Stars hatten in den letzten Monaten Einbrüche in ihre Luxus-Villen zu vermelden. Dabei ist nicht selten ein extrem hoher Schaden entstanden. Aber es hat bestimmt noch niemanden so hart getroffen, wie Petra Ecclestones (29) Ex-Mann James Stunt. Dem Verflossenen der Formel-1-Erbin wurden ganze 90 Millionen Pfund gestohlen!