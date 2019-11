Sie ist in freudiger Erwartung! Petra Ecclestone (30) bekommt mit ihrem Verlobten Sam Palmer ihr viertes Kind, nachdem sie sich vor zwei Jahren von ihrem Ehemann und Vater ihrer drei Sprösslinge getrennt hat. Nach anfänglichen Gerüchten über ihre Schwangerschaft bestätigte ihre ältere Schwester Tamara (35) die Baby-News auf ihrem Instagram-Account. Jetzt präsentiert sich die 30-Jährige selbst ganz stolz mit ihrem Babybauch in der Öffentlichkeit!

Auf aktuellen Paparazzi-Bildern ist die Tochter von Formel-1-Legende Bernie Ecclestone (89) am Mittwoch zusammen mit Sam auf dem Weg in ein Restaurant in Los Angeles. Für das gemeinsame Essen hat sie sich ordentlich in Schale geworfen. Ihr wachsender Bauch ist in ein enges, dunkelblaues Samtkleid gehüllt. Dazu trägt Petra Stiefel in Schlangenleder-Optik. Ihr Ehemann in spe ist in einen schwarzen Mantel und lässige Turnschuhe geschlüpft.

Wie The Sun vor einigen Tagen berichtete, sei das Paar überglücklich über die Schwangerschaft: "Sie sind beide absolute Familienmenschen und haben von Anfang an über gemeinsame Kinder gesprochen." Petra habe als erstes ihrer Schwester und ihrem Vater von ihrem Kindersegen erzählt, beide seien sehr erfreut darüber gewesen.

Getty Images Sam Palmer und Petra Ecclestone bei der Eröffnung der Maddox Gallery in Los Angeles

KAT / MEGA Petra Ecclestone und Sam Palmer im November 2019

ActionPress Petra mit Papa Bernie Ecclestone, November 2018

