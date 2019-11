Baby-Segen im Hause Ecclestone! Im Oktober 2017 hatte sich das Model Petra Ecclestone (30) nach sechs Jahren Ehe und drei gemeinsamen Kindern von ihrem Partner James Stunt getrennt. Wenige Monate später fand sie mit Sam Palmer ein neues Liebesglück. Anfang des Jahres folgte die Verlobung der beiden. Die Hochzeit steht bisher noch aus, doch jetzt hat das Paar einen weiteren Grund zur Freude: Petra und Sam erwarten ein gemeinsames Kind!

Gerüchte über eine mögliche Schwangerschaft machten schon länger die Runde – bestätigt wurden diese nun von Petras Schwester Tamara auf Instagram. Dort hatte sich diese über einen Artikel beschwert, der über ihre Familie veröffentlicht wurde. In Tamaras Statement sorgte allerdings die Zeile "Sie schreiben Blödsinn über meine schwangere Schwester" letztendlich für die größte Aufmerksamkeit bei den Usern. Denn mit dieser Formulierung machte Tamara die Baby-News ihrer Schwester offiziell.

Gegenüber The Sun plauderte außerdem ein Insider aus dem Nähkästchen: "Petra und Sam sind absolut begeistert. Sie sind beide echte Familienmenschen und haben von Anfang an über Kinder gesprochen." Auch Bernie und Tamara seien außer sich vor Freude über die guten Nachrichten. Für Petra ist es das vierte Kind – sie hat bereits drei gemeinsame Sprösslinge mit ihrem Ex James.

KAT / MEGA Petra Ecclestone und Sam Palmer im November 2019

MEGA Petra Ecclestone und Sam Palmer in West Hollywood

Florian Seefried/Getty Images Petra Ecclestone und James Stunt in Berlin

