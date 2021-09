Sam Palmer bangte um sein Leben! Der Unternehmer und seine Verlobte Petra Ecclestone (32) sind im vergangenen Frühjahr Eltern ihres ersten gemeinsamen Kindes geworden. Am vergangenen Freitag wollte der Vater mit seiner kleinen Tochter einen entspannten Tag im Park verbringen. Doch dabei passierte Schreckliches: Der 38-Jährige schob gerade den Kinderwagen vor sich her, als ein Mann ihn mit einem Messer bedrohte!

Laut Daily Mail war Sam gerade in London unterwegs, als ein Mann auf ihn zukam und eine acht Zentimeter lange Klinge herausholte. "Es war wie in einem Horrorfilm, er hielt die Spitze mit dem Finger, während er den Klingengriff drehte, als er auf uns zukam. Es war wirklich bedrohlich", erinnert sich Sam. Sein Security sei zum Glück dazwischengegangen – so konnte er mit seinem Nachwuchs schnell das Weite suchen. Der Täter soll schon auf der belebten King's Road mit seiner gezückten Waffe für Panik gesorgt haben. Er wurde später von der Polizei festgenommen.

Sam habe vor allem um das Wohlergehen seiner Tochter gefürchtet. "Meine einzige Sorge galt zu diesem Zeitpunkt dem Baby! Das ist das Einzige, woran man dann denkt. Ich dachte in dem Moment, ich wünschte, ich hätte eine Uhr, die ich ihm geben könnte – aber es war kein Raubüberfall", schildert er. Während der Angreifer sich ihnen näherte, habe er verzweifelt versucht, das kleine Mädchen aus dem Kinderwagen zu heben.

Instagram / sampalmerofficial Sam Palmer, September 2021

Getty Images Sam Palmer und Petra Ecclestone bei der Eröffnung der Maddox Gallery in Los Angeles

Instagram / sampalmerofficial Petra Ecclestone und Sam Palmer mit ihren Kids

