Auch am zweiten Tag im australischen Dschungel nehmen die Promis am Lagerfeuer kein Blatt vor den Mund. Zur späten Stunde tuscheln Tina York (63) und Bachelorette-Sieger David Friedrich (28) – dabei interessiert die Schlagersängerin natürlich besonders die Beziehung von David und seiner Ex Jessica Paszka (27). Der Hottie lästert ordentlich über Frauen ab – und wird anschließend im Netz vor allem von einer Lady belächelt!

"Haha, geil. Wir Frauen sind alle so schlecht, berechnend, böse und falsch ... endlich hat es mal ein Mann erkannt! Unser David Friedrich klärt uns auf", zischte niemand Geringeres als Melanie Müller (29) bei Facebook. Die Blondine holte sich 2015 die begehrte Dschungelkrone. Der Ballermann-Sängerin stinkt es wohl gewaltig, dass David alle Ladys in einen Topf wirft. Aber was hat er eigentlich genau gesagt? Im Gespräch am lodernden Feuer betonte er, dass die Damen der Schöpfung viel schlimmer seien als Männer, und klagte über seine Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht: "Eine Zeit lang hat mich das so sehr geprägt, dass ich mit Frauen nichts mehr am Hut haben wollte (...) Mir muss keiner erzählen, dass Frauen lieb sind."

Jessica habe dem Musiker das Herz gebrochen. Nach der Trennung fühlte sich David falsch dargestellt: "Ich hab nicht mal ansatzweise irgendeine Sch***e gemacht. Ich würde niemals betrügen oder lügen." Was sagt ihr zu Davids Wutrede am Feuer? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab! Alle Infos zu 'Ich bin ein Star – Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.

