Von der Berlin Fashion Week zurück in das Familienlieben! Keine Frage, Jana Ina Zarrella (41) ist nicht nur mit Haut und Seele Model und Moderatorin, sondern auch Mama ! Mit Ehemann Giovanni Zarrella (39) hat die TV-Beauty zwei gemeinsame Kinder. Ihre Tochter feiert nun schon ihren fünften Geburtstag – und Jana Ina legt sich für ihr Kleine richtig ins Zeug.

Zacharie Scheurer/Getty Images for MBFW

Davon träumt wohl jedes Mädchen: Jana Ina kreiert ihrer Tochter ein Einhornkuchen in Rosa – und ist selbst sichtlich beeindruckt von ihren Backkünsten: "Mutti ist mal wieder stolz und kann es kaum abwarten, wie unser Geburtstagskind morgen auf die Torte reagieren wird," schreibt die Curvy Supermodel-Jurorin am Sonntagabend auf Instagram. Schwager Stefano ist auf alle Fällen jetzt schon beeindruckt und reagiert auf den Beitrag mit einem Herz-Icon. Auch Monica Ivancan (40) lässt es nicht unkommentiert und lobt ihre Freundin in den höchsten Tönen: "Du bist der Burner!"