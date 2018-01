Hat Schäfer Heinrich (51) nun eine neue Liebe oder nicht? Während er in einem Interview zu seiner Filmpremiere in Paderborn verkündet, endlich wieder verknallt zu sein, druckst er im Gespräch mit Promiflash am Red Carpet herum: "Man weiß das noch nicht so... aber... ich bin immer noch gespannt, was sich so in der Zeit jetzt ergeben wird. [...] Es sind so einige, die man kennengelernt hat und da muss man mal sehen, was so in nächster Zeit draus wird." Ein großes Liebes-Geständnis klingt anders – aber vielleicht überrascht der einstige Bauer sucht Frau-Kandidat seine Fans auf der Kinotour nun ja doch bald noch mit einem Pärchen-Auftritt!