Katrin Flemming (Ulrike Frank, 48) leidet im TV noch immer! Vor genau einem Jahr nimmt sich ihre große Liebe Bommel (Merlin Leonhardt, 29) bei GZSZ das Leben. "Es war wahnsinnig emotional fürs ganze Team sogar, das ist toll zu merken, wenn sich das überträgt. Alle haben an einem Strang gezogen, damit das ganz tolle Bilder werden", erzählte Schauspielerin Ulrike Frank im Interview mit Promiflash. Bis heute hat ihre Rolle keinen Mann mehr in ihr Leben gelassen – vielleicht ändert sich DAS Jahr 2018 in der Serie.