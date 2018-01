Giuliana Farfalla (21) verlässt den Dschungel an Tag 6 freiwillig – und ist damit nicht die erste Kurzzeit-Camperin! Einige Ex-Kandidaten des Formats gaben sogar noch früher auf als das Model. So verließ Sänger Michael Wendler (45) das Lager mit seinem trällernden Deo bereits nach drei Tagen, nur um kurz darauf wieder einsteigen zu wollen. Doch da machte RTL nicht mit – einmal draußen, immer draußen! Den Rekord für die kürzeste Dschungelcamp-Teilnahme hat Nastassja Kinski (57) wohl auf ewig sicher: Die Schauspielerin trat im vergangenen Jahr gar nicht erst die Reise nach Australien an – sie hatte doch keinen Bock mehr auf die Show, die sie plötzlich "menschenverachtend" nannte.