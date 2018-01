Seit Ende vergangenen Jahres reist der Musiker mit seinem Bandkollegen Sebastian Wurth durch Thailand. Zum Abschluss des Trips brachen die beiden vor zwei Tagen zu einer Motorradtour durch die Berge auf – der Ausflug endete mit einem dramatischen Unfall. Wie das Schlagersternchen nun via Instagram seinen Fans mitteilt, liegt er derweil mit etlichen Verletzungen in einem provisorischen Krankenhaus. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut, lässt er seine Fans wissen, doch weitere Untersuchungen seien erforderlich. "Morgen fliegen wir nach Bangkok, in ein ECHTES Krankenhaus, für die weitere Behandlung und Operation der tiefen Wunde an meinem Knöchel und um meinen gebrochenen Knochen untersuchen zu lassen", teilt er seinen Followern mit. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist noch nicht bekannt.