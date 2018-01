Sie setzt mehrere Tausend Euro in den Sand! Giuliana Farfalla (21) zieht am Tag sechs des Dschungelcamps die Reißleine: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin verlässt freiwillig die Tropen. Mit ihrem Exit verschenkt die Blondine jedoch nicht nur die Chance auf die Urwaldkrone: Ihr Auszug könnte sie zudem fast 50 Prozent ihrer Gage kosten! Ob das Transgendermodel das wohl wusste? "Das war mir völlig bewusst. Ich habe mir aber gesagt, bevor ich hier drin jetzt total bescheuert werde, verzichte ich lieber auf meine Gage!", erklärt Giuliana der Bild. Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.