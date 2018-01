Das Dschungelcamp will in diesem Jahr einfach noch nicht so richtig in Fahrt kommen. Besonders die Quoten der zwölften Staffel können nicht mit denen vorheriger Staffeln mithalten. Ur-Bachelor Paul Janke (36) findet im Promiflash-Interview dafür aber eine simple Erklärung. Seiner Meinung nach sind die Promis einfach keine richtigen Promis: "Da muss man sich natürlich die Frage stellen: 'Mensch, sind das Prominente oder sind das welche von der Straße, die man in den Dschungel schickt?'" Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.