Seit einer Woche heißt es: Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! oder sollte es in diesem Jahr eher heißen: Ich bin Daniele Negroni (22) – Ich brauche Kippen, keine Kakerlaken und verbrühe mich am Kochwasser? Der DSDS-Sänger dürfte wohl die schlimmste Leidensgeschichte der aktuellen Staffel haben: Das ist in Danieles Dschungel-Drama bisher passiert!