GZSZ-Star Jörn Schlönvoigt (31) ist seit Mitte Dezember Papa. Seine Verlobte Hanna Weig brachte eine gesunde Tochter zu Welt. Aber die Geburt von Delia verlief alles andere als gut, denn die junge Mama erfuhr kurz vor der Entbindung, dass sie an einer Schwangerschaftsvergiftung leidet. Das Baby musste sofort per Not-Kaiserschnitt geholt werden. Hanna schwebte in Lebensgefahr, ist aber inzwischen wieder wohlauf! Im Promiflash-Interview verriet Jörn jetzt, wie schwer die ersten Wochen für die jungen Eltern waren: "Das hat alles relativ schwierig gemacht, auch die Nächte natürlich schwer, weil sich Hanna am Anfang auf ihre Genesung konzentrieren musste und ich wurde komplett ins kalte Wasser geworfen."