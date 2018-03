Endlich darf sich Moderator Thore Schölermann (33) zusammen mit seinem The Voice of Germany-Team über den Gewinn des deutschen Fernsehpreises in der Kategorie Beste Unterhaltung in der Primetime freuen. Im Promiflash-Interview verriet der TV-Star, welchen Ehrenplatz die Trophäe in seinem Haus bekommt: "Ein sehr beliebter Platz ist tatsächlich das Gästeklo. Aber nicht, weil mir das so egal ist, nein. Aufs Gästeklo geht jeder, Leute, und jeder sieht diesen Preis, wenn er da steht oder sitzt, hoffentlich. Dann sieht er, dass er bei einem deutschen Fernsehpreisträger pinkelt."



