Die Mitbegründerin und langjährige Moderatorin des "MDR Garten" ist am Sonntag verstorben. Todesursache ist eine lebensbedrohliche Krankheit gewesen, die das TV-Gesicht bereits im Frühjahr 2016 zu einer beruflichen Pause gezwungen hatte. "Claudia lieferte sich mit dem Feind in ihrem Kopf einen fast zweijährigen Kampf, den sie am 28. Januar 2018, kurz nach ihrem 56. Geburtstag, verloren hat", erklärte der Sender. Das letzte Mal hatte die studierte Germanistin im vergangenen September vor der Kamera gestanden.