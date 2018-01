Der Bartträger verfolgt seit Beginn von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" fleißig jeden Tag, was sein ehemaliger Konkurrent um die Liebe von Jessica Paszka (27) in Australien so treibt. Die gestrige Prüfung "Qualentinstag" scheint das Herz des TV-Schönlings angerührt zu haben, denn während sich die Halbschwester von Daniela Katzenberger (31) und der Eskimo Callboy-Drummer gegenseitig mit pürierter Taube füttern und sich einen Sandwurm teilen, wendet sich Sebifo auf Instagram direkt an seinen Kumpel: "Scheiß auf Jessi! Nimm Jenny." Herz-Emojis begleiten diesen romantischen Vorschlag, den auch Fans der beiden Fernsehgesichter begeistert unterstützen.