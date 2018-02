Dieses Gerücht bleibt wohl für immer ein Gerücht: Vor wenigen Tagen sorgte Marvin Albrecht (29) mit einem kryptischen Post für Schlagzeilen – hat sich der Ex-Bachelorette-Sieger etwa von seiner Freundin Simone Voss (32) getrennt? Jetzt äußert sich der Beau endlich mit einer süßen Liebeserklärung an seine Herzdame und zerschmetterte damit jegliche Spekulationen: "Hallo Spekulation, tschüss Spekulation. Nein! Es (der Post, Anm. d. Red.) hat nichts mit Simone zu tun. Ich unglaublich froh, dich an meiner Seite zu haben", kommentierte er auf Instagram.