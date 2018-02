Was ist nur mit ihm los? Vor gerade einmal vier Wochen wurde bekannt: Marvin Albrecht (29) ist ein Jahr nach der gescheiterten Beziehung mit Ex-Bachelorette und Sängerin Anna Hofbauer (29) wieder ganz offiziell vergeben. Mit Model Simone Voss (32) schien er endlich wieder glücklich zu sein. Jetzt sorgt der Blogger aber mit einem kryptischen Social-Media-Beitrag für wilde Spekulationen: Gehört sein Liebesglück schon nach so kurzer Zeit wieder der Vergangenheit an?