Ist das wirklich noch so witzig? Jedes Jahr aufs Neue kämpfen zahlreiche Promis in den Dschungelcamp-Prüfungen um die heiß begehrten Sterne. Denn mehr Sterne bescheren den Stars im australischen Busch auch mehr Essen. Kein Wunder also, dass die Freude nach einer erfolgreichen Challenge immer wieder groß ist – doch was viele Prominente auch immer wieder gerne machen: Sie veräppeln ihre Mitstreiter, indem sie mit traurigen Gesichtern ins Camp zurückkehren und ihnen erzählen, sie hätten null Sterne erkämpft. Aber ist dieses Verhalten wirklich noch so lustig?

Es kommt den Zuschauern vor wie ein Dé­jà-vu – ob vier, fünf oder zehn Sterne: Der Null-Sterne-Running-Gag funktioniert immer. Auch in der aktuellen Staffel brachten David Friedrich (28), Jennifer Frankhauser (25), Kattia Vides (29) und Ansgar Brinkmann (48) den allseits bekannten Scherz. Die vier hatten in ihrer Actionprüfung alle Sterne erspielt – als sie daraufhin klitschnass aus der Prüfung zurückkehrten, veräppelten sie ihre Pritschengenossen. "Ich bin selten sauer, aber jetzt bin ich richtig sauer", begann Ansgar das Lügenspiel. "Also sagt mir jetzt bitte, dass ihr Sterne habt", sagte Daniele Negroni (22) traurig. Nach kurzem Innehalten klärten das Quartett dann alle auf.

Und obwohl Daniele den Joke offenbar selbst nicht so unterhaltsam fand, brachte der Sänger die verbliebenen Campbewohner am Donnerstagabend noch einmal so richtig auf die Palme. Er erkämpfte sich in einer harten Unterwasserprüfung alle fünf Sterne und konnte sein Glück kaum fassen. Als er dann zu seinen Mitstreitern zurückkehrte, erzählte er ihnen, dass er die Challenge abbrechen musste und gar keinen einzigen Stern erspielt habe. Nach circa fünf Minuten klärte er dann die Situation auf – wirklich lustig fanden die Promis seine Aktion allerdings nicht. Ist der allseits bekannte Sternescherz noch immer lustig oder geht es euch auf die Nerven? Stimmt im Voting ab!

Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.



