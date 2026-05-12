Jake Pauls Kieferbruch könnte Boxkarriere vorzeitig beenden

Sein Kampf gegen Anthony Joshua (36) hat Jake Paul (29) möglicherweise mehr gekostet als nur eine Niederlage. Der 29-jährige Youtuber und Boxer zog sich bei dem Duell Ende 2025 einen Kieferbruch zu – und befindet sich seitdem in einem Schwebezustand, was seine sportliche Zukunft angeht. In der Sendung "The Ariel Helwani Show" sprach er nun offen darüber, dass er noch nicht weiß, ob er jemals wieder in den Ring steigen kann. Neue Scans seines Kiefers sollen bald mehr Klarheit bringen. "Ich werde hier in ein paar Tagen neue Scans des Kiefers machen lassen, um zu sehen, wie der Heilungsprozess voranschreitet. Wir werden sehen, was meine Ärzte sagen", so Jake.

Bis er wieder sparren darf, muss er zunächst grünes Licht von seinem Arzt bekommen – was Stand jetzt noch aussteht. Neben dem Kiefer fehlt ihm außerdem ein Zahn, für den er wohl ein Implantat benötigt. "Ich muss einfach sehen und herausfinden, was das Klügste für mich ist", sagte er in der Show. Sein Arzt Arman hat sich bereits klar positioniert und rät ihm, nicht wieder zu boxen. Auch sein Umfeld, darunter Geschäftspartner, hält es für nicht notwendig, dass er weiterkämpft. Seine Verlobte, die niederländische Eisschnellläuferin Jutta Leerdam (27), sieht das etwas differenzierter: "Sie versteht es, ein Sportler zu sein und dieses Gefühl in sich zu haben, sich mehr beweisen zu wollen und zu konkurrieren. Aber sie weiß auch, dass ich das alles nicht tun muss", erklärte Jake. Letztlich unterstütze sie ihn bei jeder Entscheidung, so Just Jared.

Jake selbst ließ trotz allem durchblicken, dass er noch nicht bereit ist, das Kapitel Boxen abzuschließen. "Ich fühle, dass ich noch mehr Kämpfe vor mir habe und unerledigte Dinge im Sinn habe", betonte er. Jutta Leerdam und Jake Paul sind seit 2023 ein Paar und verlobten sich im Jahr 2024. Die Eisschnellläuferin ist mehrfache Weltmeisterin in ihrer Disziplin und kennt den Leistungssport aus eigener Erfahrung – was ihr einen besonderen Blick auf Jakes Situation verschafft.

Anzeige Anzeige

Imago Jake Paul im Juli 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Instagram / jakepaul Jake Paul und Jutta Leerdam, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Boxer Jake Paul, März 2024