Wegen Muttertag: Schießt Loredana Wollny gegen Mama Silvia?

Ein rührender Muttertagspost mit einer möglichen Nebenbedeutung: Loredana Wollny (22), Tochter von Realitystar Silvia Wollny (61), hat anlässlich des Muttertags auf Instagram einen langen Text veröffentlicht, der bei ihren Fans sofort für heiße Diskussionen gesorgt hat. Die 22-Jährige schrieb über das, was eine echte Mutter für sie ausmacht und viele ihrer Follower sehen darin einen direkten Seitenhieb gegen ihre Mutter Silvia. Denn erst vor wenigen Wochen hatte Loredana öffentlich mit ihr gebrochen und klargemacht, dass sie Abstand braucht und ihren eigenen Weg gehen will.

In dem Post beschreibt Loredana ihre Vorstellung von echter Mutterliebe: bedingungslose Liebe, Zuhören ohne zu urteilen und ein Zuhause voller Wärme und Geborgenheit. Besonders eine Passage sorgt für Gesprächsstoff: "Eine Mutter ist so viel mehr als die Frau, die ein Kind zur Welt bringt." Und weiter: "Nicht jeder Mensch durfte diese besondere Form der Liebe erfahren. Umso kostbarer sind die Frauen, die mit offenem Herzen lieben, mitfühlen und ihren Kindern ein Zuhause voller Wärme schenken." Offiziell richtete sie den Post an "all die wundervollen Mütter" – doch viele Fans lesen zwischen den Zeilen eine ganz persönliche Botschaft heraus. In den Kommentaren wird seither heftig diskutiert, ob die Worte bewusst auf den Konflikt mit Silvia anspielen oder lediglich die Sicht einer jungen Frau auf Familie und Liebe widerspiegeln.

Loredana ist eines von elf Kindern der 61-jährigen Silvia, die mit ihrer Großfamilie durch die RTL-Sendung Die Wollnys bekannt wurde. Seitdem der Streit zwischen Mutter und Tochter öffentlich eskalierte, herrscht zwischen den beiden nach außen hin Funkstille – gemeinsame Bilder oder herzliche Gesten sucht man auf beiden Seiten vergeblich. Vor wenigen Wochen hatte Loredana in einer Instagram-Story durchblicken lassen, wie ernst die Lage wirklich ist. Ihren angekündigten Livestream sagte sie damals ab und erklärte, sie sei emotional noch nicht stark genug. "Diese Situation ist für mich unbegreiflich, sie überfordert mich und tut unbegreiflich weh", schrieb sie. Außerdem deutete sie an, dass sie sich wegen "rechtlicher Dinge" zunächst nicht frei äußern könne.

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Instagram / loredanawollny Silvia Wollny und Loredana Wollny im Februar 2025

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servetozbekkk Loredana Wollny und Servet Özbek mit Baby Aria, März 2026

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, Realitystar, März 2026