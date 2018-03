Erbitterter Kampf zwischen Heiko (18) und Roman Lochmann (18)? Die YouTube-Stars treten ab März bei der elften Let's Dance-Staffel an – und zwar gegeneinander! Eigentlich sind die Musiker ein Herz und eine Seele. Aber, ob das auch in der extremen Wettkampfsituation so bleibt? Heiko und Roman nehmen das Ganze zumindest jetzt schon richtig ernst. "Niemand will gegen seinen Bruder oder seine Schwester verlieren. Das ist knallharte Geschwister-Rivalität. Das war schon immer so", verraten sie gegenüber RTL.



