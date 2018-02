Jörn Schlönvoigt (31) ist überglücklich. Mit Freundin Hanna Weig und Töchterchen Delia hat der GZSZ-Star seit Mitte Dezember gleich zwei hübsche Frauen an seiner Seite. Für den Schauspieler zählt nur noch das Wohl seiner Mädels – und die möchte er um nichts in der Welt mehr missen. Beim Milka-Event in Berlin kommt der Musiker im Promiflash-Interview kaum noch aus dem Schwärmen heraus: "Ich kann mir kein Leben mehr vorstellen ohne Hanna, auch vorher schon nicht, und auch ohne Delia. Und wenn man sein Leben zu vorher vergleicht, dann ist es so… da hat irgendwie was gefehlt."