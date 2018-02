Nach und nach machte sich die Buschinsassin immer beliebter bei den Zuschauern des Ekel-Formats. Und das, obwohl das Urwald-Abenteuer nicht besonders gut für die 25-Jährige startete. Ihre erste Prüfung ging in die Cargohose – Jenny nahm keinen einzigen Stern mit zurück ins Camp. Mit einer anderen Prüfung zog sie dann wohl endgültig die Menschen vor der Mattscheibe auf ihre Seite. In der Ekel-Schlemm-Challenge mit Mitcamper David Friedrich (28) schluckte die Sängerin alles, was ihr unter die Nase gestellt wurde und bewies, sie ist eine Kämpferin. Fischaugen, fermentierte Eier und auch Fliegenpfeffer wanderten in den Magen des TV-Gesichts.