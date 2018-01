Fliegen im Dschungelcamp die Funken? An Tag zwölf im australischen Busch mussten Jennifer Frankhauser (25) und David Friedrich (28) zur Prüfung antreten. Beim Mehlwürmer-Schlabbern gab es dann am Ende einen kleinen Kuss zwischen den beiden zu sehen! Sind Jenny und David das neue Busch-Traumpaar? Ex-Bachelorette-Kandidat Sebastian Fobe (32) wäre zumindest ein Fan der beiden – und schießt in seiner Instagram-Story gegen Davids Ex-Flamme Jessica Paszka (27) und schlägt sich auf Jennys Seite. "Scheiß auf Jessi! Nimm Jenny", kommentierte er die TV-Zärtlichkeiten. Alle Infos zu 'Ich bin ein Star - Holt mich hier raus' im Special bei RTL.de.