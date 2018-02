Große Trauer um Ex-Dschungelcamper Rolf Zacher (76)! Der Entertainer schied diese Woche in einem Hamburger Pflegeheim aus dem Leben. Rolf hatte zu Lebzeiten eine steile Karriere hingelegt: Er machte sich mit Filmen wie "Berlin Alexanderplatz" und "Jud Süß" nicht nur einen Namen in der deutschen Filmbranche, sondern synchronisierte auch die Schauspieler Nicolas Cage (54) und Robert De Niro (74). Dem jungen Publikum war er vor allem durch eine TV-Tätigkeit bekannt: 2016 nahm er neben Menderes (33), Helena Fürst (43) und Jürgen Milski (54) am Dschungelcamp teil.