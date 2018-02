Jetzt bricht die Blondine ihr Schweigen: Wie Uma der New York Times berichtete, habe der Filmemacher sie 2003 während der Dreharbeiten zu "Kill Bill" in mehrere unangenehme Situationen gebracht. Er habe sie nicht nur zu einem riskanten Stunts überredet, bei dem sie sich ernsthaft verletzte – sondern auch agressive Handlungen für Parts ihrer Mitschauspieler übernommen. Diese hätte man auch durch Effekte ersetzen können: So habe Tarantino ihr in einer Szene für den Rollencharakter von Co-Star Michael Madsen (60) ins Gesicht gespuckt. Ein andermal habe er sie für eine Sequenz mit einer Kette gewürgt, die ihr in der Filmsequenz an den Hals geworfen wird. "Ich war wie zerbrochen!", äußerte sich das Leinwandgesicht zu dem folgenschweren Auto-Stunt. Material zu dem Unfall habe sie der Polizei ausgehändigt.