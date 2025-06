Serienfans aufgepasst: "Dexter" kehrt im Juli zurück

Der Serienmörder Dexter kehrt zurück! Ab dem 11. Juli 2025 wird "Dexter: Wiedererwachen", das neueste Kapitel der populären "Dexter"-Serie, auf Paramount+ veröffentlicht. Die Geschichte setzt direkt nach den schockierenden Ereignissen von "Dexter: New Blood" an, in denen Dexter, gespielt von Michael C. Hall (54), von seinem Sohn Harrison angeschossen wurde – das verrät der neue Trailer auf YouTube. Nach seinem Erwachen aus dem Koma sieht sich Dexter in New York City nicht nur mit der Suche nach seinem verschwundenen Sohn konfrontiert, sondern muss sich auch mit seiner düsteren Vergangenheit auseinandersetzen. Hochkarätige Neuzugänge wie Peter Dinklage (55), Uma Thurman (55) und Krysten Ritter (43) bereichern die Besetzung und machen die Fortsetzung zu einem mit Spannung erwarteten Highlight.

Die Handlung verspricht nervenaufreibende Wendungen: Dexter begibt sich auf die verzweifelte Suche, um seinen Sohn vor einem Schicksal wie seinem eigenen zu bewahren. In New York trifft er auf Leon Prater, einen mysteriösen Milliardär und Serienkiller-Sammler, der von Game of Thrones-Star Peter verkörpert wird. Auch alte Bekannte wie Detective Angel Batista (David Zayas) und der verstorbene Trinity-Killer (John Lithgow, 79) tauchen in Form von Halluzinationen wieder auf. Neben packenden Begegnungen mit ehemaligen Widersachern und neuen Feinden verspricht die Serie, die komplexe Beziehung zwischen Vater und Sohn weiter auszuleuchten.

Für Fans der Serie ist es ein Wiedersehen mit legendären Charakteren und ein weiterer Einblick in die Abgründe von Dexters Seele. Mit seiner moralischen Ambivalenz hat der "Bay Harbor Butcher", wie er von der Polizei genannt wurde, seit 2006 eine treue Fangemeinde fasziniert. Michael, der fünf Mal für seine Rolle für den Emmy nominiert wurde, kehrt erneut als ausführender Produzent zurück. Showrunner Clyde Phillips, der die Serie entscheidend prägte, nimmt ebenfalls wieder das Ruder in die Hand. Die neue Staffel, die auch in Deutschland ab dem 11. Juli ausgestrahlt wird, verspricht packende Spannung, psychologische Abgründe und ein Wiederaufleben des Phänomens "Dexter".

ActionPress / Backgrid Peter Dinklage, Michael C. Hall und Uma Thurman beim Dreh von "Dexter: Resurrection"

Autor: Landmark Media Press and Picture Michael C. Hall in "Dexter: New Blood"

