Nach der Hungerkur kommt die wohlverdiente Fresseskalation! Im Anschluss an die große Wiedersehensshow feierten die diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten im Hotel Palazzo Versace eine fette Afterparty, die Campmutti Natascha Ochsenknecht (53) auch fleißig auf Instagram dokumentierte. Während Töchterchen Cheyenne (17) und Bachelorette-Sieger David Friedrich (28) sich genüsslich über das Buffet hermachten, scheint Tatjana Gsell (46) sich eher an der Bar ausgetobt zu haben. Ob feuchtfröhlich oder kulinarisch – die diesjährigen Buschabenteurer ließen es sich an ihrem letzten Abend in Australien jedenfalls richtig gut gehen.