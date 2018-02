Nach dem Dschungelcamp kracht es jetzt richtig. Eigentlich zeigten die Stars sich in der Wiedersehensshow am Sonntag doch sehr versöhnlich. Die frisch gekrönte Siegerin Jennifer Frankhauser (25) bewies sogar: Trotz kleiner Streitigkeiten versteht sie sich nach wie vor wunderbar mit Matthias Mangiapane (34). Dafür knallte es jetzt bei einer anderen Kandidatin: Tatjana Gsell (46) soll auf der Abschiedsparty ausfällig geworden sein.

RTL begleitete die Camper am Montagmorgen vor dem Abflug zurück nach Deutschland und dabei kamen die Streitigkeiten der letzten Nacht ans Licht. Tatjanas Begleiterin Mona Buruncuk packte aus, dass die High-Society-Lady ein wenig zu viel getrunken hätte und ihre Freundin dann sogar beleidigte. So soll Mona sich nicht genug um sie gekümmert haben. Die Blondine selbst sagte im Interview: "Es ist halt manchmal so. Es ist halt sehr traurig, wie man jemand so respektlos behandeln kann."