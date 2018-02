Ein Bachelor-Aus bedeutet noch lange keine Ruhe vor Zoff! Inzwischen sind die Villa-Streithähne Janina Celine und Roxana beide aus dem Rennen um den Junggesellen Daniel Völz ausgeschieden. Janina sprach in einem Interview nun über den Streit im Haus und nannte ihre Ex-Konkurrentin dabei sogar "psychisch krank". Roxy meldete sich kurz darauf ebenfalls zu Wort: "Wir haben geredet, mehr nicht. Also hört mal auf, euer Leben zu übertreiben, ganz ehrlich. Denn ihr habt ja provoziert", sagte die Rumänin in ihrer Instagram-Story. Ob das ihr letztes Wort war? Roxy verkündete auch, keinen Bock mehr auf Beef zu haben!