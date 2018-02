"Sie ist zu viel geschminkt. Also sie sieht älter aus, als sie ist und das brauchen wir nicht", gab die Agenturchefin Carmen per Telefon zu verstehen. Dass der Traum der 13-Jährigen an so einer Oberflächlichkeit zerbrechen könnte, das wollte ihre Mama natürlich nicht hinnehmen. Dennoch zählt der erste Eindruck ihres hübschen Töchterchens, dessen Gesicht unter der Schminke wahrscheinlich nicht optimal zu erkennen war. Die 52-Jährige hakte trotzdem hartnäckig weiter nach, die Model-Expertin blieb jedoch hart: "Prognosen kann ich jetzt schlecht abgeben, ich möchte auch keine falschen Hoffnungen machen."