"Mein Herz blutet...", schrieb die Blondine auf Instagram und bezog sich dabei auf ihre gecancelten Auftritte. Ein Atemwegsinfekt kam der Powerfrau und ihren Tourplänen jetzt in die Quere. Daher bleibt ihr erst mal nichts anderes übrig, als der Bühne fernzubleiben – offenbar eine regelrechte Qual für die 33-Jährige. Dabei denkt Helene vor allem an ihre Fans: "Für diejenigen nicht da sein zu können, die es so sehr verdienen, einfach mal einen Abend lang abzuschalten und mir fast täglich auf der Bühne all ihre Liebe schenken. Das macht mich fertig!!!", beteuerte die "Herzbeben"-Interpretin.