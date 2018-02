Mit ihrer Schelle sorgte Yeliz Koc für eine regelrechte Bachelor-Schockwelle! In der fünften Nacht der Rosen wurde die Deutsch-Türkin ganz überraschend nicht von Daniel Völz in die nächste Runde gebusselt. Obwohl der Knutsch-Casanova sie noch beim Einzeldate geküsst und mit Komplimenten überhäuft hatte, musste Yeliz die Flirtvilla verlassen – doch nicht ohne bleibenden Eindruck. Mit einer schallenden Ohrfeige verabschiedete sie sich. Vorjahrs-Junggeselle Sebastian Pannek (31) und seine Liebste Clea-Lacy Juhn (26) sind völlig geschockt von diesem Schlag: "Man schlägt gar nicht, auf gar keinen Fall, in keiner Situation!", findet vor allem Brünette Clea, wie sie auf Instagram deutlich machte.