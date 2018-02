In der aktuellen Folge von Der Bachelor bekam auch Kandidatin Yeliz Koc die Chance, den Rosenkavalier einmal näher kennenzulernen. Bisher trat die türkischstämmige Beauty eher weniger in Erscheinung. Doch nach einem Zweierdate, das sie zusammen mit Samira Klampfl angetreten hatte, entschied Daniel Völz, dass er Yeliz näher kennenlernen will. Das romantische Date endete in der Nacht der Rosen aber mit einer Ohrfeige. Hat Daniel die wirklich verdient?