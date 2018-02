Sarah Lombardi (25) weiß, wie hart Netz-Feedback ausfallen kann. Vielleicht kann sie deshalb so gut nachvollziehen, wie glücklich Jennifer Frankhauser (25) über ihren Dschungelcamp-Sieg und den riesigen Fan-Support ist. Schließlich muss sich die kleine Schwester von Daniela Katzenberger (31) auch lange mit Hatern rumschlagen. Promiflash traf den einstige DSDS-Star beim "hairfree"-Kampagnen-Event von Jens Hilbert in Darmstadt. Was meint die Sängerin, wie wirkt sich der Sieg auf Jennys Selbstbewusstsein aus? "Ich glaube, dass es der Jenny unheimlich gut getan hat. Gerade, weil sie am Anfang oder vor dem Dschungelcamp noch extreme Schwierigkeiten hatte, auch mit diesen ganzen Hasskommentaren und ich kann mir einfach auch nur zu gut vorstellen, wie krass sich dadurch auch das Selbstbewusstsein stärkt."