Sie hat das Dschungelcamp ohne Frage gerockt! Schon seit Jahren steht die amtierende Buschkönigin Jennifer Frankhauser (25) im Schatten ihrer berühmten Halbschwester Daniela Katzenberger (31). Und das bringt die YouTuberin ganz schön auf die Palme – sie hat keine Lust mehr, nur "die Schwester von" zu sein. Down Under bewies Jenny jetzt endlich allen, was in ihr steckt – und dass sie so gar nicht auf den Namen ihrer berühmten Schwester angewiesen ist. Bereits kurz vor ihrem Abflug nach Australien erkannte sie im Promiflash-Interview das Potenzial der Show: “Also ich seh den Dschungel auf jeden Fall als Neustart. Ich werde extrem gehasst momentan. Im Prinzip kann es nur noch gut für mich laufen, also es kann nur noch besser werden.” Der Neustart hat sich gelohnt! Nicht nur die Promiflash-Leser lieben Jenny, auch Sänger Pietro Lombardi (25) ist ganz angetan.